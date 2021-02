Damme belooft veel beleving tijdens WK wielrennen

Damme is officieel WK-dorp. Het fandorp wordt geplaatst op de parkeerplaats Damme-zuid. Damme-centrum bevindt zich pal tussen de start van de tijdritten in Knokke-Heist en de finish in Brugge. “De UCI Road World Championschips is een happening van wereldniveau die we niet aan ons voorbij mogen laten gaan”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Omdat we zo centraal in de koers liggen, willen we iedereen optimaal laten genieten en supporteren.

“In de aanloop naar het WK zullen we de wielersport extra in de kijker plaatsen”, zegt schepen voor sport Christoph De Sutter. “We mikken daarbij op de passage van de officiële roadshow met een tentoonstelling over 100 jaar wereldkampioenschappen wielrennen en veel fietsanimatie".

“Onze stad is gekend als een uitvalsbasis voor fietsrecreatie”, weet schepen voor toerisme Rik Strubbe. “Het wereldkampioenschap wielrennen geeft ons de kans om dit bij 330 miljoen tv-kijkers over de hele wereld nog eens in de verf te zetten". De titel van officieel WK-dorp zal het stadsbestuur maximaal benutten om haar lokale horeca die het zwaar te verduren kreeg door COVID-19 te relanceren. Meer informatie op www.visitdamme.be/wk en www.damme.be/wk2021