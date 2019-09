D-day: zondagnacht zwemt Bredenaar kanaal over

De laatste dag stond voor Matthieu in teken van rust en eten. “Om 21 uur 30 beginnen we aan de laatste voorbereidingen. Om 23 uur 30 gaan we dan het water in. We deden gisteren nog een laatste briefing zodat iedereen op elkaar afgestemd is. Het eerste uur zal Matthieu niets eten. Daarna krijgt hij om de twintig minuten een vloeibare dosis van kiwi en peperkoek.”

Voor Matthieu en zijn team is het een opluchting dat ze eindelijk aan hun grote project kunnen beginnen. “We zijn hier nu al 1,5 week. Iedereen is er klaar voor. Ik deed de oversteek al 7 keer als begeleider. Twee keer bereikten we met succes de overkant. De laatste keer was met Mathias Holvoet in 2014.” Danny is positief over de slaagkansen van Matthieu. “Alle parameters zien er goed uit. Hopelijk verteert hij zijn eten vlot en heeft hij geen last van blessures. Of ik stress heb? Nee ik ben een rustig type. Matthieu heeft goed getraind en het team rond hem is er klaar voor. We gaan ervoor.”