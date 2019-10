Crisis bij Cercle blijft na 0-3 nederlaag

Charleroi heeft zondagavond de slotwedstrijd van de elfde speeldag in de Jupiler Pro League met 0-3 gewonnen op bezoek bij rode lantaarn Cercle Brugge, dat zijn eerste wedstrijd speelde onder de nieuwe coach Bernd Storck.

De eindstand stond bij de rust al op het scorebord in een desolaat en kil Jan Breydelstadion. Nadat Ryota Morioka na vijf minuten de score had geopend voor de bezoekers, telden Massimo Bruno (32.) en Modou Diagne (36.) de geplaagde thuisploeg helemaal uit in vier dolle minuten. De bezoekers uit Henegouwen kregen nadien nog meer dan genoeg kansen op de 0-4, maar toonden genade.

Door de tiende nederlaag van het seizoen - Cercle kon enkel nog maar van Waasland-Beveren winnen - blijft de Vereniging met drie schamele punten afgetekend laatste in de hoogste klasse, met vier punten minder dan de fusieclub uit het Waasland. Eupen is op twee na laatste met negen punten. Charleroi is met vijftien punten negende.