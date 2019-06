Craig Breen wint Ypres Rally

De Ier Craig Breen (VW Polo R5) heeft zaterdagavond de 55e editie van de Ypres Rally gewonnen, de zesde van in totaal negen wedstrijden die meetellen voor het BK rally.

Voor Breen is het de eerste zege in vier deelnames in Ieper. De Nederlander Kevin Abbring (VW Polo R5) eindigde als twee op 45.7 seconden van Breen. Kris Princen (VW Polo R5) maakte het VW succes compleet en eindigde als derde op 58.7 seconden van BMA-teamgenoot Craig Breen. Freddy Loix (Skoda Fabia R5) eindigde als vierde. Bij de Masters ging de zege naar Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC).

Breen is de 18e buitenlander die de rally van Ieper weet te winnen. De Ier nam vrijdagavond na vier klassementsritten de leiding over van Kevin Abbring.

Bij Masters stond er geen maat op Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul. Het duo won alle klassementsritten en won de Masters met groot overwicht. Bryan Bouffier (Ford Fiesta WRC) kwam vandaag niet meer aan de start. Bij nazicht van de wagen werd een motorprobleem vastgesteld. De volgende wedstrijd van het BK rally is de Omloop van Vlaanderen die op 6 en 7 september in Roeselare en omstreken gereden wordt.