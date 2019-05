Coulibaly behoedt Torhout voor degradatie

In derde amateurklasse is KM Torhout door het oog van de naald gekropen. Het won met 3-2 van Zelzate en vermijdt zo op het nippertje de degradatie naar de provinciale reeksen.

De bezoekers kwamen na een halfuur op voorsprong op strafschop. Topschutter Mertens, die de penalty omzette, scoorde voor de rust nog een tweede keer, waardoor Torhout met een dubbele achterstand en en dreigende degradatie de kleedkamer in moest.

Na de rust trok Torhout massaal naar voor, aanvankelijk zonder resultaat, tot Simoens ongewild op de goede plek stond en de 1-2 aansluitingstreffer kon scoren. Even later zorgde Jason Neu met een prachtig afstandsschot voor hoop in de Torhoutse harten: 2-2.

Drie minuten voor tijd gebeurde dan het onwaarschijnlijke: na een perfecte counter scoorde invaller Elimane Coulibaly de perfecte 3-2. Torhout kruipt door het oog van de naald en speelt ook volgend seizoen in 3e amateurklasse.