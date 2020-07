Coronatest bij FC Varsenare voor match tegen KVO

Tijdens de match van zaterdag zullen er ook 300 toeschouwers aanwezig zijn, en dat terwijl profclubs nog altijd achter gesloten deuren/zonder publiek voetballen.

Geen risico's

Alle 22 spelers van tweedeprovincialer KFC Varsenare kregen vanmiddag een wisser in de neus, een swaptest om te checken of ze niet besmet zijn met het coronavirus. De A-kern speelt zaterdag op eigen veld een vriendschappelijke match tegen KV Oostende, en daar worden de spelers elke week getest op COVID-19. Varsenare neemt geen risico’s.

Snel uitverkocht

De vriendschappelijke voetbalmatch van zaterdag moet zowat de eerste zijn met een ruimer publiek,terwijl profclubs het nog zonder toeschouwers doen. De 300 online-toegangskaartjes waren op één dag uitverkocht.

"Eerst zouden we het zonder publiek doen", zegt ondervoorzitter Patrick Deboo. "De regering heeft anders beslist waardoor we 400 mensen mogen ontvangen. We hebben de goedkeuring gekregen van de bevoegde instanties en ook van de gemeente Jabbeke. Het is de eerste keer dat we tegen een nationale ploeg spelen. Het doet ons veel plezier dat we dit met KVO kunnen doen".

Match onder strenge regels

De match van zaterdag wordt gespeeld op veld 3, en dat onder strikte voorwaarden. Supporters van Varsenare en Oostende zullen geen contact hebben met de spelers en staf, en zullen ook onderling afstand moeten bewaren.

De wedstrijd tegen KVO wordt zaterdag om drie uur gespeeld.

