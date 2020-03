Corona: Worldtourploegen lonken naar West-Vlaamse koersen

Concreet dreigen de Strade Bianche van zaterdag, en Milaan-San Remo over twee weken in het water te vallen. Maar zoals dat gaat, is dat dan weer goed nieuws voor de Belgische wedstrijden.

De GP Monsere van zondag in Roeselare heeft nog vier plaatsjes open, en kan dus in theorie nog vier extra Worldtourploegen aan de start krijgen. Weliswaar onder financiële voorwaarden. Jumbo Visma start sowieso niet, en ook EF Education First Pro Cycling, het team van Sep Vanmarcke, lijkt niet geneigd nog in actie te komen in Italië. Bovendien zou ook Bora Hansgrohe, de ploeg van Peter Sagan, interesse hebben om te starten in Roeselare.

Ook de Bredene-Koksijde Classic van vrijdag 20 maart heeft nog plaats voor twee ploegen.