Corona: voetbalseizoen over & out voor amateurploegen

Er zullen geen matchen meer plaatsvinden in het amateurvoetbal dit seizoen.

Dat heeft de voetbalbond beslist. "De crisiscel corona van de KVBV nam in het belang van de volksgezondheid de moeilijke, maar stilaan onvermijdelijke beslissing om alle jeugd- en amateurcompetities, die sinds midden maart stilliggen, definitief stop te zetten", luidt het in een mededeling. "Dat betekent dat er voor dit seizoen geen wedstrijden meer doorgaan in het jeugd- en amateurvoetbal. Niet voor het competitief voetbal, niet voor het recreatief voetbal, niet voor het Futsal en ook niet voor het minivoetbal. De Women's Super League en alle andere vrouwencompetities vallen onder dezelfde regeling."

Eindklassement

De stand van 12 maart bepaalt het sportief eindklassement. Concreet betekent dit dat in tweede amateur A Knokke kampioen is. En dit zijn de provinciale kampioenen:

1ste provinciale Kampioen: Oostkamp

2de provinciale A Kampioen: Diksmuide A

2de provinciale B Kampioen: Rumbeke

3de provinciale A Kampioen: Veurne A

3de provinciale B Kampioen: Beernem A

3de provinciale C Kampioen: Moorsele

4de provinciale A Kampioen: Jonkershove

4de provinciale B Kampioen: Ruddervoorde

4de provinciale C Kampioen: Ingelmunster

4de provinciale D Kampioen: St. Eloois-Winkel B



Hoe het verder moet met de competities in het profvoetbal, is nog niet duidelijk. "Een beslissing over het profvoetbal (1A, 1B, finale van de Croky Cup en U21 competities) zal door de bevoegde instanties van de Pro League genomen worden wanneer alle informatie eigen aan het profvoetbal zal verzameld zijn", luidt het.