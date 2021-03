Coppejans sneuvelt in kwartfinales van het dubbelspel in Chili

Kimmer Coppejans heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op het Challengertoernooi in de Chileense hoofdstad Santiago.

Aan de zijde van de Fransman Geoffrey Blancaneaux verloor de Oostendenaar in de kwartfinales na één uur en drie minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-4) van het Uruguayaans-Peruviaanse paar Martin Cuevas/Juan Pablo Varillas.

In het enkelspel greep de 27-jarige Kimmer Coppejans (ATP 168) woensdag naast een plaats in de kwartfinales. In zijn tweede ronde verloor hij met tweemaal 6-4 van thuisspeler Tomas Barrios Vera (ATP 263).