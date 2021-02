Coppejans plaatst zich vlot voor 2de ronde

De 27-jarige Coppejans versloeg in de eerste ronde de Serviër Danilo Petrovic (ATP 154), het vijfde reekshoofd, in tweemaal 6-1. De partij duurde 1 uur en 5 minuten. In de volgende ronde wacht de Spanjaard Carlos Gimeno Valero (ATP 399) of de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 257). Coppejans is op Gran Canaria ook nog aan zet in het dubbelspel, aan de zijde van de Spanjaard Sergio Martos Gornes. Zij treffen in de eerste ronde de Italianen Alessandro Giannessi en Stefano Napolitano. Eerder deze maand slaagde Coppejans er bij zijn debuut op de Australian Open net niet in om zich voor het eerst in zijn carrière te plaatsen voor de tweede ronde van een grandslamtoernooi. Onze landgenoot, die zich via de kwalificaties plaatste voor de hoofdtabel, verloor in de eerste ronde na een vijfsetter van de Tsjech Jiri Vesely na 3 uur en 28 minuten.