De 24-jarige Oostendenaar moest na anderhalf uur tennis in twee sets (6-3 en 6-2) de duimen leggen voor de Sloveen Blaz Kavcic (ATP 225). Coppejans is ook in het dubbelspel actief in China. Aan de zijde van de Kroaat Ivan Sabanov bereikte hij maandag de tweede ronde (kwartfinales). Daarin treft het duo de Taiwanees-Thaise tandem Hsien-Yin Peng/Sonchat Ratiwatana, het derde reekshoofd.

Coppejans is de enige Belg die actief is in Liuzhou.