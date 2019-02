Coppejans bezorgt België de kwalificatie

"Ik ben heel blij met de zege van het team", opende Coppejans. "Niet alleen ik heb gewonnen, ook Joran (Vliegen) en Sander (Gille) hebben een ongelooflijke overwinning geboekt." Voor Coppejans was het de tweede zege in twee dagen in Brazilië. Vrijdag versloeg hij ook al Rogerio Dutra Silva (ATP 139) in twee sets (6-4 en 6-4). "Ik heb dit weekend op een hoog niveau getennist", erkende hij. "Ik heb twee hoger geklasseerde spelers kunnen kloppen. Vooral de manier waarop geeft vertrouwen. Ik speelde sterk en dat in moeilijke omstandigheden. Het publiek was erg luidruchtig, soms een beetje over de top. Dit geeft mijn seizoen een boost. Ik hoop dat ik op deze weg kan verdergaan. Dan zullen de resultaten wel komen, daar heb ik vertrouwen in."