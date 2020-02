Coppejans in Belgische selectie Davis Cup Qualifiers

Behalve Oostendenaar Coppejans maken ook Ruben Bemelmans, Arthur De Greef, Joran Vliegen en Sander Gille deel uit van die selectie. Kapitein Johan Van Herck: “David (Goffin nvdr) wil voorrang geven aan zijn voorbereiding op de hard court tornooien van Indian Wells en Miami, die de week na deze Davis Cup ontmoeting van start gaan. Uiteraard vinden we het spijtig dat we niet de sterkst mogelijke ploeg kunnen opstellen. Maar de ervaring uit het verleden leert dat we voor sterke teamprestaties kunnen zorgen in Davis Cup. We geloven volop in de kwaliteiten van Kimmer, Ruben, Arthur, Joran en Sander en zullen er allemaal samen alles aan doen om de kwalificatie voor de Davis Cup Finals in Madrid af te dwingen.”