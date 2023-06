Contract van Essevee-clubicoon Sammy Bossut wordt niet verlengd

Wie Sammy Bossut zegt, denkt spontaan aan de bekerheld uit de strafschoppenreeks in de finale tegen KV Oostende in 2017. Hij debuteerde in 2006 in de Europese match tegen Newcastle, in de zestiende finale van de UEFA Cup.

Bossut ging ook als rode duivel mee naar het WK in Brazilië. 417 keer stond hij onder de lat in eerste klasse. Of Bossut nog een toekomst heeft in het voetbal is nog niet duidelijk. Hij is er 37.

