Clubspelers genieten na van overwinning in Monaco

Het is vandaag nagenieten bij Club, één dag na de historische 0-4 zege op het veld van AS Monaco.

Het is de eerste Champions League-zege voor Club in 13 jaar en meteen ook de grootste overwinning ooit van een Belgisch team in de Europese topcompetitie. Blauwzwart wist met de zege ook de blamage van de vorige Champions League-campagne uit. Toen bleven de Bruggelingen achter met 0 op 18 in de poulefase. En de zege biedt ook perspectieven om ook na nieuwjaar Europees te spelen.

De training van vandaag was een rustige. De spelers van Club mochten gewoon even loslopen in het bos. En ze genoten vooral na van de bijzondere avond.

Ethan Horvath: “Ik denk dat mijn redding niet beslissend was, maar dat ze het team wel nieuwe energie gaf. Het gebeurde zo vroeg. 1-0 was moeilijker geweest om terug te komen. Maar we kwamen 0-1 en 0-2 op voorsprong en dat hielp wel.”

Hans Vanaken: Het is altijd fijn om persoonlijk succes te hebben en te scoren. Het waren mijn eerst doelpunten in de Champions league. Zo maakten we ook meteen aanspraak op de drie punten. Daarna maakte Wesley de derde en de vierde goal was de kers op de taart.”

Brandon Mechele: “Meteen hebben we ook oog voor die belangrijke derde plaats om Europees te overwinteren. En misschien zit er wel nog meer in. We mogen toch nog altijd ambitieus zijn, dus we moeten proberen die tweede plaats te halen. Dat is nog altijd mogelijk, dus dan moeten we daarvoor gaan.”