Vandaag werd het clubkampioenschap in Deerlijk gereden, de laatste in zijn soort. Met dit kampioenschap willen ze kansen bieden aan toptalenten om zich te ontwikkelen.

Clubkampioenschappen zijn met uitsterven bedreigd, in West-Vlaanderen is er nog maar één: In Deerlijk. Bij The leadout, zo heet het project uit Deerlijk, krijgen de wielrenners nog een kans om zich te tonen.

In elke leeftijdscategorie wordt een wedstrijd georganiseerd: bij de nieuwelingen, junioren, beloften en elites zonder contract.

Volgende week begint het echt, met traditioneel Kuurne-Brussel-Kuurne en Gent-Staden op de zondag van het openingsweekend.