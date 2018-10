Clubfans massaal in Madrid

Meer dan 3000 clubfans kleuren al sinds vanmiddag de straten van de Spaanse hoofdstad Madrid, waar blauw-zwart woensdagavond zijn eerste verplaatsing in de Champions League afwerkt, bij Atletico.

De sfeer is alvast uitbundig voor de match bij de meegereisde club-supporters. Ze verzamelen allemaal om dan in colonne naar het Wanda Metropolitanostadion te trekken. We kregen aardig wat sfeerfoto's binnen.