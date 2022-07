Club zet scheve situatie recht en wint topper tegen Genk

In het Jan Breydelstadion heeft Club Brugge zondag zijn openingsmatch van het nieuwe seizoen gewonnen. De thuisploeg versloeg Genk met 3-2 dankzij een late treffer van Skov Olsen.

Beide ploegen gingen aarzelend van start, maar na een tiental minuten creëerden zowel Brugge als Genk meer kansen. Mignolet moest meteen aan de bak na een schot van Hrosovsky terwijl Skov Olsen de netten wél deed trillen. Jutgla bediende de Deen op zijn wenken en doelman Vandevoordt was kansloos.

Nog geen tien minuten later waren de rollen omgedraaid en mocht Genk juichen. Munoz gaf de bal van op rechts door aan Dessers, die net op tijd kon binnentikken. Aan het eind van de eerste helft beging de verdediging van de thuisploeg enkele missers waardoor Genk te vaak vrij spel kreeg.

Halverwege beschikten de bezoekers over de beste kaarten, maar ze botsten te vaak op een sterke Mignolet, die net voor de rust verschillende pogingen van Ito moest pareren.

Na de rust werd Genk wél beloond voor zijn kansen. Ito speelde de bal richting de vrijstaande Trésor, die de bezoekers probleemloos op voorsprong schoot. Club Brugge had duidelijk nog wat tijd nodig om het juiste ritme te vinden, maar op het uur was het dan eindelijk opnieuw raak.

Hans Vanaken kwam voor het eerst tijdens de wedstrijd in beeld en scoorde de gelijkmaker. Vanaf dan kon Club Brugge beter controleren, hoewel Genk nog verschillende keren sterk counterde.

Net voor affluiten, in de 92e minuut, kreeg de thuisploeg nog een strafschop nadat Paintsil iets te hard verdedigde op Mata. Cyle Larin kon de kans niet omzetten in een doelpunt en miste, waarna Skov Olsen meteen reageerde en de 3-2 in de rebound tegen de netten kon knallen.

Essevee wint, KV Kortrijk verliest

Zaterdagavond won Mbaye Leye zijn eerste match in de competitie als hoofdcoach van Zulte Waregem. Tegen Seraing werd het thuis 2-0 dankzij late doelpunten van Alieu Fadera en Borja Lopez.

Omgekeerde cijfers stonden op het scorebord in Kortrijk. De Kerels verloren met 0-2 tegen OH Leuven. In de rust stond het daar ook nog 0-0.

Om 18.30 uur probeert KV Oostende te stunten op Anderlecht. De supporters van Cercle Brugge zien hun ploeg pas vanavond om 21 uur van start gaan in Westerlo.