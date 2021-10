In de beker van België voor vrouwen hebben zowel Club YLA als Zulte Waregem zich geplaatst voor de kwartfinales.

Competitieleider Club YLA had geen moeite met de B-ploeg van Racing Genk, al was het wel even slikken toen de Limbugers al na een minuut konden scoren. Toch won Club makkelijk met 5-1. Marie Minnaert tekende voor twee doelpunten.

Ook Elke Van Gorp toonde zich trefzeker. Haar twee doelpunten leverde Zulte Waregem een 2-0 zege op tegen Tienen. Morgen is er nog de topper tussen bekerwinnaar Gent en landskampioen Anderlecht.