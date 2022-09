Club wint zakelijk van Seraing en kan op naar Porto

Club Brugge heeft op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League met 0-2 gewonnen op het veld van Seraing. De thuisploeg verdedigde de eerste helft gedisciplineerd, maar zwichtte in de tweede helft voor het Brugse overwicht. Hans Vanaken scoorde zijn 100e doelpunt in de Belgische competitie.

Club Brugge hoopte tegen de Luikenaars vertrouwen te tanken voor de komende Champions League-wedstrijd tegen Porto. De landskampioen eigende zichzelf meteen na de aftrap het balbezit toe en bepaalde het spelverloop, maar kon zijn overwicht niet in grote doelkansen vertalen. Door een goede verdedigende organisatie van de Metallo's gingen beide ploegen zonder doelpunten de kleedkamers in.

Na de rust bleef Club leunen op de verdediging van Seraing, die uiteindelijk toch zwichtte onder de blauw-zwarte druk. Hans Vanakan bood Cyle Larin (52.) de 0-1 aan. Even later ruilde Vanaken (69.) zijn rol van aangever om voor die afwerker. Op aangeven van Roman Yaremchuk werkte de boomlange aanvoerder zijn honderdste doelpunt in de Belgische competitie in het doel.

Club telt nu 19 punten en staat zo tweede. Het kan uitkijken naar z'n tweede opdracht in de Champions League, tegen Porto.