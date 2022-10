Club wint van KVO, Cercle en KVK spelen gelijk

Gisterenavond kwamen nog vier West-Vlaamse ploegen in actie. Ze speelden zowaar twee onderlinge confrontaties. Club Brugge was gastheer voor KV Oostende. KV Kortrijk ontving ploeg in vorm Cercle Brugge.

Club Brugge 4-2 KV Oostende

De landskampioen Club Brugge diende de rug te rechten voor eigen publiek na de 0-4 blamage tegen Porto afgelopen woensdag, in de Champions League. De Kustboys zakten met vertrouwen af naar het Jan Breydelstadion na een belangrijke zege tegen Zulte Waregem een week eerder.

Een gezapige openingsfase leverde weinig kansen op. De thuisploeg monopiliseerde de bal, maar deed daar bitterweinig mee. KVO liet het spel begaan. Tien minuten voor rust brak aanvoerder Vanaken dan toch de ban. Hij kon simpel de zestien in dribbelen en trapte de 1-0 tegen de netten. Niet veel later, nog voor de rust, wist ook Clubspits Ferran Jutglà zijn duit in het zakje te doen door de 2-0 staalhard binnen te trappen.

Een goed georganiseerd KV Oostende kijk bij rust zo wel tegen een 2-0 achterstand aan.

Na rust lijken we meer van hetzelfde te krijgen, tot Dedryck Boyata de bal prompt in de voeten van Fraser Hornby speelde. De KVO-spits twijfelde niet en plaatse de aansluitingstreffer tussen de palen. Ook de gelijkmaker kwam op naam van Hornby. Boyata, opnieuw hij, maakte een penaltyovertreding en dd Schotse spits Hornby faalde niet vanop de stip.

KVO herleefde en Club diende opnieuw de rug te rechten. Ook de Bruggelingen kregen nog een strafschop, de tweede van de avond voor Club. Jutglà mistte de eerste, en dus ging Casper Nielsen plaatsnemen achter het leer. Ook de Deen mist aanvankelijk, maar in de herneming trapte hij de bal toch binnen. 3-2. Uiteindelijk stelde de nummer drie in het klassement de zege nog veilig na een owngoal van Katelaris. Zo pakt Club een belangrijke zege om in het spoor van leider Genk te blijven.

KV Kortrijk 1-1 Cercle Brugge

Die andere Brugse ploeg, Cercle Brugge, was sinds de aanstelling van Miron Muslic als nieuwe hoofdcoach uitstekend bezig. Na een 9/9 kroop het weg uit de degradatiezone en staat het zowaar in de linkertabelhelft. KV Kortrijk moest dan weer opletten, want het staat in de degradatiezone.

Al na 9 minuten was het prijs voor de bezoekers Cercle Brugge. Popovic opende de score door de bal hard tegen de touwen te koppen. 0-1 en Groen-Zwart al meteen op rozen. KV Kortrijk probeerde nadien wel, maar de kansen bleven voor de bezoekers. Zowel Vanhoutte als Daland konden hun pogingen niet afwerken en ook Denkey kon zijn kans niet verzilveren na een ultieme tackle van Kortrijk-verdediger Dessoleil. Rusten deden we met een minieme voorsprong voor de bezoekers.

In de tweede helft blijft het tempo bijzonder groot. Cercle heeft het betere van het spel, maar een stug en hardwerkend Kortrijk laat zich niet kennen. Kortrijkzaan Watanabe wrong twee kansen de nek om en aan de overkant verslikte invaller Gboho zich in de bal.

Tien minuten voor affluiten kreeg Kortrijk uiteindelijk wat het verdiende. Messaoudi zette aan en krult de bal mooi in de benedenhoek. De spits werkte zo de 1-1 tegen de touwen. De doelpuntenmaker vergat nadien nog Lamkel Zé te bedienen voor de 2-1 en ook Cercle-speler Denkey kon zijn ploeg geen overwinning schenken.

KV Kortrijk maakt door het gelijkspel een einde aan de zegereeks van Cercle, maar schiet wel weinig op met een puntje. De Kerels staan gedeeld zestiende met evenveel punten als Eupen. Cercle nestelt zich in de middenmoot en telt 19 punten.