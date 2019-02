Club wint topper tegen Genk

Club Brugge begint erg sterk in de eerste helft. Onder leiding van Siebe Schrijvers komt Club na 20 minuten op voorsprong. Clinton Mata werkt een mooie voorzet van Schrijvers voorbij Vukovic. Een kwartier later is het Schrijvers zelf aan het kanon. Hij neemt een bal hard op de volley: 2-0 aan de rust.

Na de rust komt Genk beter uit de kleedkamer met de ingevallen Pozuelo. Veel kansen zijn er niet, maar een kwartier voor het einde kopt Samatta de aansluitingstreffer voorbij Horvath. Club komt via Diatta en Vormer direct met de reactie. Vormer tikt de voorzet van Diatta binnen en de 3-1 is een feit.

Door de overwinning komt Club op acht punten van Racing Genk.