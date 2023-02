Club wint Slag om Vlaanderen

Het Jan Breydelstadion zat helemaal vol voor de Slag om Vlaanderen. Blauw-Zwart staat voor de partij vierde in het klassement met amper 1 punt meer dan de Buffalo's. Het werd een hevige strijd om een plek in de top 4 en de daarbij horende Champions Play Offs. Voor de wedstrijd was er heel wat ophef. Enkele vandalen hadden de doelpalen en muren van het stadion beklad. Er werd ook met grafitti gespoten op het veld. Bij aanvang van de partij is dat nog steeds te zien, rond de middenstip staat er 9K. Dat is een verwijzing naar 9000, de postcode van de stad Gent.

Club domineerde het openingskwartier, maar liet het na om de score te openen. Na 25 minuten moest Hendry al geblesseerd naar de kant. De Schotse verdedediger werd vervangen door Sylla. Rond het half uur komt Blauw-Zwart goed weg. Buchanan gaf een elleboogstoot in het gezicht van Orban, maar de Amerikaan beef voor deze actie ongestraft.

NA RUST

De tweede helft begint net als de eerste, met een fel opzittend Club Brugge. Net na rust laat Jutgla nog een grote kans op de 1-0 liggen, even later is het dan toch prijs. Bjorn Meijer kopt de openingstreffer via de deklat binnen.

PENALTY

Vlak voor affluiten gaat Yarmechuk neer in de zestien. Hans Vanaken legt de 2-0 vanop de stip tegen de touwen. Club behoudt zo zijn vierde plek in het klassement.