Club wint met 3-2 van Antwerp

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Club. Een vlotte aanval over rechts leidde tot een voorzet van Vanaken, Openda werkte koeltjes af. Na een paar minuten kwam de VAR tot de conclusie dat dit een geldig doelpunt was. Antwerp was niet onder de indruk, en kwam bijna meteen weer langszij. Horvath redde sterk op Mbokani, Baby verkwanselde de rebound. Mats Rits, de bewaker van Mbokani, had het niet onder de markt met de Congolees. Toen Rits te kort terugspeelde op Horvath, belandde een lob van Mbokani op de lat. Na een spurt van Wesley, kreeg Openda de 2-0 aan de voet, maar Bolat was goed uitgekomen. Even later zou Openda nog eens op Bolat stuiten, maar niet vooraleer Horvath vreselijk de mist was ingegaan, en een tergend trage terugspeelbal van Denswil nog net kon wegwerken. Zo kon Club met een kleine voorsprong de rust in.

Club zet scheve situatie recht

In de tweede helft kwam ex-Clubspeler Refaelov tussen de lijnen in een wedstrijd die op een heel intensief niveau werd gespeeld. Wesley had teveel moeite met een controle om echt gevaarlijk te zijn. De twee onuitgegeven defensies hadden het lastig. Baby kon daarvan profiteren om in de rug van de Bruggelingen een voorzet van Lamkel Ze binnen te koppen. 1-1, en Antwerp ging door op zijn elan. Mbokani scoorde randje buitenspel, en de VAR protesteerde niet, 1-2 zowaar. Club hing even in de touwen, maar krabbelde in het slotkwartier weer recht. Bolat stopte eerst nog een poging van Vossen, maar toen die in minuut 77 een strafschop mocht nemen, moest de Turkse Belg zich toch gewonnen geven, 2-2. Decarli redde met een ultieme tackle een derde Antwerps doelpunt, maar er werd toch nog gescoord. Openda werkte via Haroun een voorzet van Vormer binnen, 3-2.

Club eindigt zo op de tweede plaats met 50 punten, twee minder dan kampioen Racing Genk.