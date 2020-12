Club wil scoren met nieuwe spits Bas Dost

Club Brugge heeft de transfer van Bas Dost helemaal afgerond. De 31-jarige Nederlandse aanvaller komt voor om en bij de vier miljoen euro over van Bundesliga-club Eintracht Frankfurt. Dost gaf bij zijn presentatie aan heel veel zin te hebben in het nieuwe avontuur.

"Club Brugge heeft laten zien dat ze me heel graag wilden hebben. Dat merkte je aan alle kanten", zei Dost, die voor anderhalf jaar tekende in het Jan Breydelstadion. "Naar dat gevoel ben je als speler altijd op zoek. Ik zag het hele verhaal van de club zitten. Ik ga vlammen als een gek."

Club Brugge maakte op kerstavond al bekend een princiepsakkoord te hebben gevonden met de Nederlander. Maandagavond slaagde hij in zijn medische testen, waarna het contract ondertekend kon worden.

Bij Club wordt Dost na Ruud Vormer en Noa Lang de derde Nederlander in de selectie. "Ik ben Vormer bij het Nederlands elftal één keer tegengekomen, maar ken hem niet echt", aldus de aanvaller. "Hij appte me en gaf aan dat Club Brugge een mooie club is en het leven in België goed. En dat hij het mooi vond als ik zou komen. Leuk dat hij op die manier contact zoekt."