Club verslaat dapper Essevee op weg naar bekerfinale

Vurige start van Essevee

Zulte Waregem startte onbevangen aan zijn return in de halve finale. Na nauwelijks 30 seconden besloot Bruno met links op Mignolet. Goede start van de thuisploeg.Na een kwartier kwam Dennis met een dribbel in zestien, zijn kattenpootje ging voorlangs. Amper een minuut later evenwel weer een reuzenkans voor Essevee. Bruno rukt op in de as van het veld, speelt Larin op het perfecte moment aan maar knalt vol op Mignolet. Op het half uur zorgde alweer Bruno voor gevaar. Hij zette een collectief sterke eerste helft van de thuisploeg in de verf met opnieuw een knap schot. Oprukken en afdrukken met links, Mignolet moet opnieuw de Brugse meubelen redden.

Toch bijna Club, net voor rust



Op slag van rust werd een uitstekend Zulte Waregem toch bijna afgestraft. Marcq moest een bal van Vormer net voor de lijn wegvegen. Maar de thuisploeg had wel de eerste helft Club goed vast en had zelf de beste kansen op een goal.



Larin op de paal, Mechele scoort wel.



De tweede helft was nauwelijks afgetrapt of de rode alarmbel luidde aan de overzijde. Larin werd via Bruno vrij gespeeld. Zijn schot hobbelde langs Mignolet tegen de paal. Het zou Zulte Waregem zuur opbreken want in plaats van 1-0 werd het 0-1. Krmencik kopte aan de tweede paal knap naar de grond. De bal botste over Bossut. Mechele tikte het leer nog met de borst binnen. (Lees verder onder de foto)



Zulte Waregem moest bekomen van die opdoffer. Pas tegen de 70e minuut kwamen de mannen van Dury weer dreigen. Een kogel van Walsh zoefde naast. Even later kreeg Dimitri Oberlin, ingevallen voor de bleke Berahino, dé kans op de gelijkmaker. Door mistasten van Mechele kwam hij buiten de zestien oog in oog met Mignolet maar knalde vinnig en hard op het been van de uitstekend keepende Brugse doelman. Zo bleef het 0-1... Even nog want de oververdiende gelijkmaker kwam er toch. Al voetballend deed de thuisploeg Club plots pijn. Een counter die begon bij Marcq werd aan de overzijde perfect binnen gewerkt door de invaller: Dimitri Oberlin: 1-1 en de hoop laaide weer op.

Gouden invaller De Ketelaere