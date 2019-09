Club verslaat Cercle in Brugse derby

Iets voorbij het halfuur tikten Ruud Vormer en Hans Vanaken de verdediging van de 'thuisploeg' in de zestien tureluurs, waarna Krépin Diatta aan de tweede paal het leer maar in een leeg doel te schuiven had. In de 61e minuut maakte Dennis vervolgens de 0-2 en was de wedstrijd gespeeld. Een kwartier voor affluiten werd de 0-3 van Vanaken nog afgekeurd wegens eerder buitenspel van Dennis, maar dat kon de pret niet bederven voor Club, dat met vertrouwen kan toeleven naar de Champions League-clash van woensdag tegen het Turkse Galatasaray. Een negatieve noot kwam er wel van de supporters in het Jan Breydelstadion. Die van Cercle openden met brandstichting in hun vak, de Club-aanhang reageerde met voetzoekers en rookbommen.

Met veertien punten op de teller nestelt Club zich in het spoor van leider Standard, dat na zijn stevige 1-4 zege van eerder op zaterdag in Oostende één punt meer heeft. Club heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan de Luikenaars.