Club verliest voor het eerst dit seizoen

Net voor de pauze gingen de poppen aan het dansen in een volgepakt stadion. Scheidsrechter Bram Van Driessche moest de topper stilleggen omdat er te veel projectielen uit het thuisvak op het veld gegooid werden. Op televisiebeelden was te zien hoe de lijnrechter bekogeld werd met bierbekers, nadat de ref ten onrechte een overtreding tegen Ritchie De Laet had gefloten. In het tumult kreeg doelman Sinan Bolat ook nog geel en dat deed de potjes bij de fans overkoken. Pas na een onderbreking van een tiental minuten kon er weer gevoetbald worden op de Bosuil.

Op het moment van de feiten stond het 0-1 voor de Bruggelingen, een treffer die op naam kwam van Siebe Schrijvers na een aanval uit het boekje. Na die openingstreffer van Schrijvers hadden de thuisfans zich ook al misdragen door het afsteken van vuurwerk. Antwerp was echter minstens de evenknie van de competitieleider en werd na de rust beloond met een strafschoptreffer van topschutter Dieumerci Mbokani, die zelf de fout had uitgelokt. De VAR moest eraan te pas komen om de beelden te bekijken, maar ook in het busje werd er geoordeeld dat het een overtreding was en nadien zette Mbokani Club-doelman Simon Mignolet op het verkeerde been. Even later ging het dak er helemaal af toen Didier Lamkel Zé op de Brugse rechterflank Odilon Kossounou ter plaatse liet en zijn voorzet via de Brugse verdedigers en Mignolet in doel belandde. Club drong nadien nog wel aan, maar de thuisploeg kwam dichter bij de 3-1 dan de bezoekers bij de gelijkmaker.

Ondanks de nederlaag blijft Club met 33 punten wel aan de leiding in de Jupiler Pro League, al kan Standard zondagavond wel naderen tot op drie punten, als de Rouches op Sclessin de volle buit pakken tegen KV Mechelen. Racing Genk - AA Gent is het overige duel van zondag. De Gentenaars kunnen naderen tot op vijf punten van blauw-zwart. Bij Antwerp is het vel van coach Laszlo Bölöni gered na enkele magere weken. The Great Old klimt met 24 punten naar de vijfde plaats.