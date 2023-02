Club verliest 'historische match' met een droge 0-2

Club Brugge heeft zich kranig geweerd tegen een technisch sterk Benfica en was in de eerste helft soms de evenknie maar twee individuele fouten zorgen ervoor dat Blauw-zwart een zware return wacht in Lissabon. Club-Benfica: 0-2.

Club kreeg in de tweede minuut al een waarschuwing met een kopbal aan de kleine backlijn, op Mignolet, maar nam nadien het heft in handen. In de zesde minuut kreeg Lang, aangespeeld door Vanaken, een kans om de score te openen maar een "Benficabeen" hield de Nederlander van de 1-0. Het was het sein voor twintig goede Brugse minuten, waarin de thuisploeg het balvoordeel en het spel opeiste. Maar echt gevaar zat er niet meer in.

Benfica prikt scherper

Halfweg de eerste helft namen de Portugezen over. Drie keer kwam Benfica dichtbij de openingstreffer maar een kopbal ging net over en de kruising stond Mignolet bij wanneer de Gouden Schoen gepasseerd was. Club trapte op zijn adem en Benfica rukte op.

Odoi buitenspel

Net voor de rust scoorde Club Brugge. Noa Lang zwiepte een vrije trap heerlijk naar de tweede paal waar Odoi, via de rug van een andere speler, scoorde. Maar hij stond randje buitenspel, het feestje ging dus niet door: 0-0 halfweg.

Joao Mario van op de stip

Meteen na de rust al drong Benfica aan. Met succes. Hendry greep iets de fel in in de eigen zestien, waardoor de bal op de stip kwam. Joao Mario trapte de elf meter hard, maar niet onhoudbaar geplaatst. Mignolet zat er nog tussen maar via de lat ging de bal toch binnen: 0-1.

Amper Brugse kansen

Club moest nu wel komen maar kon de Portugese doelman maar zelden in verlegenheid brengen. Integendeel, het was Benfica dat gevaarlijk bleef zoeken naar de 0-2. Pas aan de 80e minuut bracht Scott Parker met Ferran Jutgla een offensieve wissel. De tijd begon te dringen. Maar echte dreiging bleef ook in het slot uit.

0-2 na fout van Meyer

Het deksel kwam nog helemaal op de neus. Meyer nam een bal centraal achterin niet goed aan. Waardoor Neres ineens oog in oog kwam te staan met Mignolet. De ex-Ajacied twijfelde niet en trok de wedstrijd helemaal over de streep. 0-2, boeken toe. De return, in het Estadio de la Luz, wordt zo wel een erg zware klus. De 0-3 werd nog afgekeurd na buitenspel.