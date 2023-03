Club verlaat Europa met een bolwassing (5-1)

Weinig mensen geloofden nog in een ommekeer, maar het is eerder een schaamtelijke bolwassing die Club Brugge kreeg in het Estadio da Luz. Benfica was meer dan een paar maten te groot en doet Club Brugge met een 5-1 uitgeleide in de Champions League.

Club Brugge hoopte vooral om in Lissabon wat vertrouwen te kunnen tanken nar de 3-0 op Oostende in de eigen competitie. Blauw-zwart kon 30 minuten stand houden tegen de Portugese pletwals en dat was eigenlijk op zich al opvallend want na anderhalve minuut werd de openingstreffer van Joao Mario al afgekeurd. Na dat eerste half uur ging het plots snel. Nog voor de rust moest Mignolet zich al twee keer omdraaien: Rafa Silva met een knappe goal en Ramos met een wandeling door de bezoekende defensie.

Afstraffing

Na de pauze had Parker Noa Lang al gewisseld. De Nederlander hoefde zo de zwanenzang van Club in het kampioenenbal niet meer op het veld mee te maken. Benfica was werkelijk heer en meester. Ramos met z'n tweede, Joao Mario van op de stip na een overtreding van Sylla en Neres (net niet buitenspel) maakten de forfaitscore rond.

Meijer scoort de eerredder

Toch kwam er nog een lichtpuntje voor Club Brugge. daarvoor zorgde Bjorn Mijer. Met een heerlijke knal in de kruising legde hij de 5-1 eindstand vast.