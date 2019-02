Club verkoopt Rotariu aan FC Astana

In Alkmaar kwam Rotariu in de eerste seizoenshelft tot tien officiële duels, en scoorde één keer. De buitenspeler streek in januari 2017 neer in het Jan Breydelstadion. Hij kwam in zijn eerste half seizoen voor blauw-zwart tot twaalf wedstrijen in het eerste elftal en scoorde één keer. In het seizoen 2017-2018 verhuurde Club Brugge de negenvoudig Roemeens international aan Excelsior Moeskroen.