Club vangt 25 miljoen voor Wesley, Ivens assistent-trainer

De deal zou later vandaag officieel bekend worden gemaakt.

Wesley speelde sinds januari 2016 voor Blauw-Zwart. Dat hij Club Brugge deze zomer wou verlaten, was al langer duidelijk. Wesley tekent in Engeland een contract voor 5 jaar. Club Brugge vangt 25 miljoen euro, wat Wesley meteen de duurste transfer is van een Belgische club. Maar het moet natuurlijk wel op zoek naar een vervanger voor zijn goudhaantje.

Clement en Ivens herenigd

Jonas Ivens wordt dan weer assistent-trainer van hoofdtrainer Philippe Clement. Ivens verlaat daarvoor Waasland-Beveren, de club waar hij sinds 2016 actief was.