Club of Union? Van der Elst en Dury wikken en wegen

In Offside kwam Francky Dury gisteren langs. De ex-coach van Zulte Waregem geniet van z'n vrijheid. Maar hij volgt de voetbalactualiteit op de voet.

Zeker nu de weken van de waarheid eraan komen in de play-offs. Club of Union? Die vraag stelden we ook aan Leo Van der Elst.

"Ik vind dat Union er nu best uitkomt. Het zijn ook play-offs met vier ploegen, er zijn maar zes matchen. Nu zijn er maar vier meer. De dubbele confrontatie tussen de twee beste ploegen zal misschien wel doorslaggevend zijn", weet Francky Dury.

"Die voorsprong van Union blijft. Dus in die twee wedstrijden moet Club dat zien goed te maken denk ik. Als 'we' zondag verliezen, dan wordt dat heel moeilijk", aldus Leo Van der Elst.