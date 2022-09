Club stunt zich voorbij Porto naar zes op zes

Het meest opmerkelijke resultaat van de speeldag? Daarvoor zorgt Club Brugge op bezoek bij FC Porto. In de gietende regen legt een indrukwekkend blauw-zwart de Portugese kampioen over de knie: 0-4. Met zes op zes gaat Club heerlijk aan de leiding van zijn groep. Een Europese lente is nu al niet...

Strafschop Jutglà

Carl Hoefkens begon in het Drakenstadion met dezelfde elf die vorige week Leverkusen hadden opzij gezet. Zonder Boyata en Yaremchuk dus. Maar wel met een solide ploeg die het frivole Portugese spel moest kunnen aan banden leggen. EN dat lukte goed. Blauw-zwart hield de linies goed bij elkaar en kon van uit een stevige organisatie al in de eerste helft het vaakst dreigen. Na vijftien minuten werd Jutglà in de Portugese zestien onderuit gehaald. De Catalaan wilde maar wat graag zelf de strafschop nemen en trapte die ook knap en hard in de rechterbenedenhoek: 0-1. Beter kon Club de wedstrijd niet starten.

Porto kwam speels voor de dag, maar helemaal niet dreigend in de zone van de waarheid. De bal ging vlot rond bij de thuisploeg, maar het was Club dat nog de betere kansen kreeg voor de rust, onder meer via Hans Vanaken. Maar het bleef dus 0-1.

Porto op 5 minuten koud gemaakt

Striemende regenvlagen leidden de tweede helft in waarin Sergio Conceiçao twee meer aanvallend ingestelde spelers bracht. Maar het was Club Brugge dat het Drakenstadion helemaal stil kreeg. Op de bezoekende fans na, uiteraard. Eerst hield Jutglà de bal goed bij in het maantje en stak hij nog, tussen drie verdedigers, door naar Kamal Sowah. Die omspeelde zijn man en legde de 0-2 netjes in het mandje.

Maar dat was nog niet alles. Amper vijf minuten later pakte linksachter Meijer uit met een heerlijk voorzet. Voorbij alles en iedereen naar de tweede paal, waar Skov Olsen de thuisdoelman hard tegenvoets nam: 0-3. Een stuntscore op het bord nar 52 minuten. FC Porto wist niet meer van welk hout pijlen maken.

De meegereisde Clubfans bleven zingen. Eén keer moesten ze nog de adem in houden, toen Sylla in de zestien ingreep op de doorgebroken Martinez. Maar een strafschop kwam er niet. Hoefkens wisselde Sylla - tegen zijn zin - voor Boyata en bracht even later ook Yaremchuk in de ploeg. De storm van Porto bleef intussen uit. Het draaide vierkant bij de thuisploeg. Een kopbal van Yaremchuk had de 0-4 kunnen zijn.

Club gaat als leider naar dubbele confrontatie met Atletico

Pas in de 80e minuut moest Mignolet voor het eerst echt tussen komen op een kopbal. Maar Big Si waakte op zijn lijn. Even later vuurde Wendell een raket af. Maar de thuisploeg mocht nog niet mopperen dat het geen 0-4 werd. Onyedika kon een heerlijke actie van Club niet afwerken. Bal op de paal, zo bleef het 0-3. Even toch, want via Antonio Nousa maakte Club de afstraffing compleet: 0-4! Wat een uitslag!

In de andere wedstrijd won Bayer Leverkusen van Atletico Madrid met 2-0. Club staat dus met 6 op 6 alleen aan de leiding. Atletico en Leverkusen hebben drie punten, Porto is puntenloos. Club ontvangt dus op de volgende speeldag als leider Atletico Madrid.