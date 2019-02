Club stunt tegen Salzburg na goede tweede helft

Koude douche al meteen

Club Brugge probeerde van meet af aan de wedstrijd in handen te nemen en kreeg via Vormer een kans. Maar al gauw, even over het kwartier, volgde een koude douche. Doelman Horvath kwam veel te ver uit zijn doel, stond wat te zwemmen in niemandsland en zo kon Junuzovic makkelijk de Brugse goallie lobben en de 0-1 tegen de netten leggen. (lees verder onder de tweet)

Onmondig Club in eerste helft

Het tegendoelpunt sneed Club echt wel de adem af. De Oostenrijkse competitieleider belette de thuisploeg het spelen door telkens heel kort en vinnig op de bal te zitten. Hans Vanaken kreeg best nog een aardige schietkans (pal op de doelman) maar Club bleef voorin onmondig en had het in defensie knap lastig met de bezoekers. Amrabat en Cools kregen weinig goede passes klaar, en Salzburg kreeg voor de rust nog twee prima kansen via Ramalho en Gulbrandsen. Met 0-1 halfweg mocht Club niet mopperen. (lees verder onder de tweet)

Rik verheye geeft advies aan Ivan Leko in de rust van #CluFcs. Meer via de #InstagramStories van #FocusWTV pic.twitter.com/Mjj9EESxlc — Brecht Hauspie (@Brechtha) 14 februari 2019

Na dubbele wissel krijgt Club vleugels

Leko begreep dat er meer structuur en snelheid in het spel moest komen, meer greep ook op het middenveld, en bracht aan de rust Diatta en Poulain voor Amrabat en Cools. De jacht op een goal was open. Even over het uur zorgde die wissel voor dreiging. Na een actie van Diatta knalde Dennis hard op de kruising. Club rook nu bloed. Een hoekschop van Vormer werd door zijn landgenoot Denswil hard naar de benedenhoek gekopt en de bal ging net over de lijn: de 1-1 die blauw-zwart nodig had. (lees verder onder de tweets)

64' GOAAAAAAL! Denswil met een fantastische kopslag op hoekschop, via de paal in doel, 1-1! Let's goooo! #CLUFCS #UEL pic.twitter.com/gSyITWF9VO — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 14 februari 2019

Sterke Wesley met de winning goal

Het doelpunt bracht vuur, de match lag nu even helemaal open. Dabbur kopte voor Salzburg op Horvath. Aan de overzijde kwam Vormer dreigen. Leko bracht Openda en Club bleef zoeken naar de winning goal. Tien minuten voor het einde week een voorzet van de thuisploeg wat af, Wesley kopte van dichtbij binnen: 2-1 zo. Wesley kreeg in blessuretijd nog een mooie kans op de 3-1 maar hij kwam na een lange ren een teen te kort.

Zo bleef het dus 2-1. Dat mag je gerust een kleine stunt noemen want Salzburg verloor nog niet dit seizoen. Met 2-1 houdt Club Brugge zijn kansen gaaf voor de terugmatch, volgende week. De zege zal ook deugd doen voor het vertrouwen op Jan Breydel.