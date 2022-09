Club start met driepunter op het kampioenenbal

Met een zege, met het kleinste verschil, heeft Club Brugge z'n start niet gemist in de Champions League. In een gesloten wedstrijd was de jonge Sylla de matchwinnaar tegen Bayer Leverkusen: 1-0.

Club Brugge opende de Champions League tegen de tegenstander waarvan het huis wel 'moest' winnen. En net daar school het gevaar. Want Bayer Leverkusen kende dan wel een slechte start in de eigen competitie, op het kampioenenbal hoeft dat niet meteen een lijn te zijn die wordt doorgetrokken.

De eerste helft was evenwichtig maar vooral ook gesloten. Amper grote doelkansen, al trof Diaby wel de paal voor de bezoekers. Net voor de rust klom blauw-zwart toch op voorsprong. Sylla profiteerde van een blunder van doelman Hradecky, die de bal in eigen doel leek te duwen. 1-0 halfweg. Het 500e Europese doelpunt van Club. De 19-jarige Nigeriaan speelde een goede wedstrijd. (Lees verder onder de foto)

Leverkusen dringt aan

Wie na de pauze een opener match verwacht had, was eraan voor de moeite. Maar de spanning bleef er wel op zitten, in Jan Breydel. Zeker toen Patrick Schick scoorde in de 71e minuut, maar de Tsjechische spits stond randje buitenspel. Tot grote opluchting van het thuispubliek. Nauwelijks een minuut later scoorde hij opnieuw, weer in buitenspel.

Zo bleef het toch aftellen vooral in de slotfase voor Club Brugge. Maar het vizier stond bij de Duitse bezoekers onvoldoende op scherp om nog voor echt gevaar te zorgen. Al moest Mignolet in blessuretijd nog met een parade uitpakken op een vrije trap. 1-0, doel bereikt: Club start met drie punten in de Champions League.