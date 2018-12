Club pakt verdiend gelijkspel tegen Atletico

Club Brugge heeft in zijn laatste CL-wedstrijd niet alleen de 0 gehouden tegen Atletico Madrid, maar had met wat geluk zelfs kunnen winnen.

Luan Peres, misschien zien we hem na de jaarwissel niet meer in het Jan Breydel, maar vanavond had hij zich wel onsterfelijk kunnen maken. Hij miste de kans op de 1-0 en een mogelijke absolute stunt tegen de Spaanse grootheid Atetico.

"Een wedstrijd tegen Atletico Madrid is een kerstgeschenk voor Club Brugge," zei Ivan Leko vooraf. En de flitsen van de Madrileense vedetten gaven hem gelijk. De snelheid van uitvoering, het blind aanvoelen waar de ander zal lopen, voetbal uit het boekje, brachten de mannen van Diego Simeone bij momenten. Scoren zat er voor de rust nog niet in, want Thomas schoot de bal centraal in de armen van Horvath, en na een nieuwe flitsende aanval op links, kon Martins net niet bij de laatste voorzet van Saul. Het mooiste moment kwam toch weer op naam van Griezmann. De Franse wereldkampioen viseerde uit stand de winkelhaak, maar een fenomenale redding van Horvath voorkwam de openingsgoal. Het leverde hem een complimentje op van Griezmann.

Club bleef dus defensief overeind, maar kon in tegenstelling tot de Dortmundse wedstrijd, ook aanvallend iets creëren. Na dertien minuten was er een leuke actie van Ngonge (die voor de rest te zeer onder de indruk leek) en Vanaken. Die leidde tot een schicht van Denswil, naast de kooi van Oblak. Denswil mocht het ook eens proberen met een vrije trap, die goed geplaatst was, maar niet hard genoeg om Oblak te verschalken.

Tweede helft op slot

In de tweede helft viel vooral het viriele spel op van de beide kanten, gekruid met de nodige gele kaarten. De kans van Luan Peres, op een schoteltje aangeboden door de sterk spelende Ruud Vormer, voorop in de strijd. Het was wel een wake up call voor de bezoekers, die na een corner niet tot besluiten kwamen. Een schot van Koke zoefde naast de kooi van Horvath. Madrid verhoogde de druk, en Club probeerde te counteren, al was het daarvoor niet secuur genoeg bij de laatste plaats. Het bleef nagelbijten tot de 95ste minuut, maar toen floot Davide Masa de wedstrijd af.

Met opgeheven hoofd

Zo hield Club voor de derde keer de nul in deze groepsfase van de Champions League, en dat toch tegen grootheden als Dortmund en Atletico Madrid. Dankzij zijn derde plaats komt het nu uit in de zestiende finale van de Europa League.