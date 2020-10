Club opent CL met een knalzege op Zenit

Club Brugge pakt in z'n eerste Champions Leagueduel meteen een erg knappe zege op verplaatsing bij Zenit Sint-Petersburg: 1-2 in een wedstrijd die vooral in de tweede helft kon boeien. Charles De Ketelaere, man van de match, scoort de 1-2 in blessuretijd.

Kansarme eerste helft

Het begin van de Champions League-campagne van Club Brugge bracht niet meteen vuurwerk voor de neutrale supporter. Horvath, tussen de palen voor Mignolet die thuis moest blijven na een coronabesmetting, had amper werk op te knappen. Maar ook aan de overzijde kwam er amper doelgevaar. Een kopbal van Vanaken na een zwieper voor doel van Vormer was, met de rust al bijna in zicht, de eerste bal tussen de palen. 0-0 halfweg, het was niet meer dan logisch.

Dennis voor 0-1

Zenit begon snediger aan de eerste helft maar het was Club Brugge dat op voorsprong kwam in de 63e minuut. De Ketelaere kon tot tweemaal toe niet trefzeker afdrukken. Dat deed Dennis dan wel in de kleine rechthoek, en zo kwam de Belgische landskampioen netjes op 0-1.

Zenit drukt en scoort (met een gelukje)

De 0-1 was het sein voor de thuisploeg om steviger het gaspedaal in te drukken. Club kwam nu onder zware druk. Driussi kreeg eerst een erg grote kans, maar de spits knalde over. De bal botste nog net voor z'n voet. Even later lukte Zenit toch de gelijkmaker, na een harde pegel van Lovren. De bal ging tegen de paal. Horvath kreeg de bal tegen de rug en zo stond het 1-1.

De Ketelaere matchwinnaar

Zenit ging nu op zoek naar de winning goal. Horvath kwam gepast tussen op een poging van Djoeba. Maar ook Club kreeg nog een kans via De Ketelaere, één van de uitblinkers bij blauw-zwart. Horvath, tot slot, pareerde nog een afgeweken afstandsschot van Wendel. Het leek 1-1 te blijven, maar dat was buiten Charles De Ketelaere gerekend. In blessuretijd lukte hij nog een knappe aanval. 1-2, wat een knappe prestatie van Club, en zeker van de matchwinnaar, de 19-jarige Charles De Ketelaere, die bleef gaan. Met een prachtresultaat als gevolg.