Club onderuit tegen Kopenhagen, Cercle speelt gelijk tegen Nice

Club - een hele wedstrijd zonder sterkhouders Vanaken en De Ketelaere - schoot het best uit de startblokken tegen de Denen. Ex-Barcelona speler Ferran Jutgla trof al snel de lat, waardoor Ruud Vormer in de herneming de score kon openen. Diezelfde Jutgla verdubbelde een handvol minuten later de voorsprong met een knap schot in de linkerhoek.

In een wedstrijd die 120 minuten duurde, nam Kopenhagen halfweg over tegen een piepjong Club Brugge. Via een vrije trap en een lichte penalty zette Pep Biel de bordjes terug in evenwicht: 2-2. William Boving en Roony Bardghji zorgden in het laatste halfuur voor de 2-4 eindstand. Het is na twee overwinningen en een gelijkspel de eerste nederlaag van blauwzwart in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. Woensdag ontvangen ze nog Utrecht in het eigen Basecamp, daarna wacht de supercup tegen AA Gent.

Eerder op de dag speelde Cercle Brugge 1-1 gelijk tegen OGC Nice. Cercle kreeg veel kansen in de eerste helft, maar het was Nice dat de pauze inging met een voorsprong. Delort zorgde voor de 1-0. In de tweede helft kwam groenzwart langszij: een voorzet van Wolf Ackx werd door Nahounou in eigen doel gewerkt.