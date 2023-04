Club NXT U12 maakt indruk op internationaal tornooi

Een van die jeugdteams maakte deze week indruk op een internationaal tornooi in Turkije. Op de Izmir Cup eindigde de U12 van Club Brugge op een bijzonder knappe tweede plaats. Enkel in de finale verloor het jeugdteam, met 2-0 van eindwinnaar Bayern München.

Indrukwekkend parcours

De jonge spelertjes schakelden in hun weg naar de finale heel wat grootmachten uit het Europese voetbal uit. In hun groep zaten onder meer het Franse Paris Saint-Germain en het Duitse Bayer Leverkusen. In hun poule eindigden ze autoritair eerste.

In de knock-out ronde wachtte eerst Neftchi Baku. Blauw-Zwart won met 2-0 en de weg naar de finale was ingezet. In de volgende rondes waren de tegenstanders echter van een groter kaliber. Celta De Vigo was de volgende horde, en Club had voldoende aan een 1-0 om zich bij de beste acht te scharen. Daarin trof Club NXT U12 Schalke 04, toch een begrip in het Europese voetbal, maar ook de Duitsers gingen voor de bijl, met 2-0.

In de halve finale wachtte opnieuw een Duitse tegenstander. FC Köln bekampte de Brugse youngsters, de Keulse ploeg werd huiswaarts gestuurd door Club NXT: 2-3.

De laatste wedstrijd was uiteindelijk de wedstrijd teveel. Duitse teams lagen Club NXT wel, maar Bayern München bleek een klasse te sterk voor Club NXT U12. De Rekordmeister won met 2-0 en veroverde zo de Izmir U12 Cup. Voor Club NXT was de tweede plaats het hoogst haalbare na een indrukwekkend tornooi. Hun keeper, Jules Lanckriet, werd verkozen tot keeper van het tornooi.