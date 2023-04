Club NXT onderuit tegen Beerschot

Beerschot heeft de beloften van Club Brugge vrijdagavond overklast. Op de zevende speeldag van de promotiegroep in de Challenger Pro League wonnen de Ratten met 4-0 van Club NXT.

Bij de rust stond de thuisploeg al 2-0 voor. Thibaud Verlinden trapte de bal in minuut 24 in de draai naar de korte hoek voorbij doelman Henri Maton. Na een penaltyfout van Mauricio Cuevas verdubbelde Thibo Baeten vlak voor de rust de voorsprong van de thuisploeg vanop de stip, zijn dertiende competitiedoelpunt dit seizoen. In de tweede helft zorgden doelpunten van Nokkvi Thorisson en de ingevallen Andi Koshi voor de ruime 4-0 zege.

De Brugse beloften hebben 48 punten en blijven daarmee op de derde plaats.