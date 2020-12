In het Daknamstadion in Lokeren opende Kolbeinn Thordarson op het kwartier de score voor de bezoekers, Anass Zaroury zette diep in de toegevoegde tijd de eindstand op het scorebord. Dankzij de zesde zege dit seizoen wipt Lommel met 21 punten voorlopig over RWDM naar de vijfde plaats. Club NXT kon dit seizoen nog maar één keer winnen en staat met zeven punten dan ook op de laatste plaats.