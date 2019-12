Club nekt Anderlecht na de pauze

Blauw-zwart heeft Anderlecht in eigen huis zonder al te veel tegenstand op de knieën gedwongen in de kwartfinale van de Croky Cup. Club heerste ook voor de rust, maar doelpunten van Vormer en Balanta vielen pas na de pauze.

Veldoverwicht zonder goals

Club Brugge greep Anderlecht in eigen huis werkelijk bij de keel in de eerste 25 minuten. De Brusselaars kwamen er gewoonweg niet uit, konden de bal amper in de ploeg houden, en moesten simpelweg de wet van de sterkste ondergaan. Alleen slaagde Club er niet in om de thuisploeg in die fase van de wedstrijd al een nekschot te geven. Anderlecht kreeg na 25 minuten wat ademruimte en ook welgeteld één kans via Roofe. Net voor rust kwam Vormer dichtbij de openingstreffer maar de kapitein miste aan de kleine backlijn.

Vormer breekt de ban

Maar de Nederlander - nog altijd zonder goals in de Jupiler Pro League - had wel degelijk de sleutel op zak om de deur naar de zege open te zetten. Ook na de rust begon Club met een belegering van Anderlecht. Al na enkele minuten volgde nu wel het resultaat. De Brusselaars kregen de bal niet weg, Vormer mikte de bal met een volley in de verste hoek naast Van Crombrugghe: 0-1.

Het sein voor Club om door te drukken. Een kwartier later zorgde Vormer voor de assist op een hoekschop. Balanta fusileerde de Anderlechtdefensie aan de kleine backlijn: 0-2 en wedstrijd gespeeld. Deli viseerde nog de paal, maar de overwinning en het ticket voor de halve finale was toen al lang een feit.