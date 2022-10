Club naar achtste finales Champions League na gelijkspel

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de achtste finales in de Champions League. Het had aan een gelijkspel genoeg, een ijzersterke Simon Mignolet hielp zijn ploeg naar de overwintering in het kampioenenbal.

Atlético begon in eigen huis zonder Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco. Zij zagen van op de bank hoe Club Brugge de eerste kans bij elkaar voetbalde. Na een goede actie op rechts kwam de bal bij Sowah die maar net naast knalde. Atlético reageerde wel meteen, maar ook het schot van Kondogbia vond het kader niet. Atlético bleef hoog druk zetten en scoorde in de 22e minuut. Maar de goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Mignolet ijzersterk

Het bleef kansen regenen voor Atlético, maar Mignolet stond telkens op de juiste plaats. Beide ploegen leken met 0-0 te gaan rusten tot Molina na een counter Buchanan haakte in de zestien. Makkelie wees meteen naar de stip, maar hij kwam later op die beslissing terug na tussenkomst van de VAR.

Na rust opnieuw snelle dreiging van Atlético. Mignolet duwde een schot van Griezmann recht in de voeten van Correa, die tikte simpel binnen, maar net als in de eerste helft werd hij afgevlagd voor buitenspel. Op het uur mocht Yannick Carrasco invallen, maar ook hij had het lastig tegen een sterk Brugs blok. Tien minuten voor tijd mocht ook Axel Witsel zijn opwachting maken.

Met tien man verder

Het werd nog even zweten voor Club Brugge wanneer Kamal Sowah in de 81e minuut zijn tweede gele kaart kreeg nadat hij de bal wegtrapte na een fout. Het slotoffensief van de Madrilenen was niet gevaarlijk genoeg om blauw-zwart en vooral een ijzersterke Simon Mignolet nog in verlegenheid te brengen. Door het gelijkspel is Brugge zeker van overwintering in Europa. Atlético moet in de komende twee wedstrijden nog vol aan de bak om het tweede ticket te veroveren

