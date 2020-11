Club morst met punten tegen KV Mechelen

Club Brugge gaf gisteren een 2-0 voorsprong uit handen tegen een coronageplaagd KV Mechelen. Coach Phillipe Clement was hard voor zijn spelersgroep: "Dit was een schande."

Het zijn drukke weken voor regerend kampioen Club Brugge. Matchen in de Jupiler Pro League en de Champions League wisselen elkaar in sneltempo af. Na het gelijkspel thuis tegen Lazio (1-1), ontvingen de troepen van Clement gisteren KV Mechelen. De ploeg van Wouter Vrancken had nochtans gevraagd de wedstrijd te mogen uitstellen door coronaperikelen, maar dat werd afgewezen. Met een zege sprong Brugge naar een voorlopige leidersplaats.

Eerste helft krijgt geen vervolg

De hele voorhoede kreeg rust, net zoals Clinton Mata. Zo stonden onder andere Okereke en Krmencik aan de aftrap. Voor het halfuur leek blauwzwart de match volledig onder controle te hebben. Na een vrije trap van Ruud Vormer en een mooie inspanning van nieuweling Noa Lang stond Club 2-0 voor. Mechelen kon daar bitter weinig tegen inbrengen. Tot oude rot en gelegenheidsaanvoerder De Camargo met een subliem hakje KVM terug in de wedstrijd bracht net voor rust.

In de tweede helft leek Club Brugge's versnellingspook vast te zitten in tweede, terwijl Mechelen groeide in de match. Ex-Bruggeling Storm bracht Kossounou meermaals in de problemen en Mignolet moest zijn verdediging verschillende keren tot de orde roepen. Ook trainer Clement zwaaide een hele helft lang met zijn armen langs de zijlijn.

Woedende Clement

De inbreng van mannen-in-vorm De Ketelaere en Diatta gaf Club geen nieuwe energieimpuls, integendeel het waren de mannen van Achter de Kazerne die tien minuten voor tijd langszij kwamen. Uitblinker Hairemans dropte de bal voorbij de tweede paal, Storm kopte de bal terug voor doel en invaller Schoofs had maar binnen te knikken. Club Brugge kon daar in de hele tweede helft amper iets van gevaar tegenover stellen.

Een zichtbaar woedende Clement stoomde meteen naar binnen en uitte z'n ongenoegen op de persconferentie. "Met zo'n mentaliteit op een veld verdien je geen punten. Dit was een schande." Een gebrek aan frisheid geldt voor de coach niet als een excuus. "Je moet een match ook willen afmaken, en willen doorgaan tot het einde. Als je zo speelt, krijg je er 8-9 binnen tegen Dortmund. Er zaten geen supporters in het stadion, dus krijgen ze de komende dagen met mij te doen."