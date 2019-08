Club Brugge is vanmorgen van op de luchthaven van Oostende vertrokken naar Kiev. Het doel van de ongeslagen competitieleider is duidelijk: de volgende ronde richting de Champions League halen.

Met 12 doelpunten al dit jaar en een 1-0-bonus op zak tegen Kiev, lijkt een doelpunt buitenshuis morgen, een ticket naar de volgende ronde. Hans Vanaken: “Ik geloof in een goeie afloop. We gaan naar Oekraïne met het idee om een doelpunt te maken. Als dat lukt, is de kans zeer groot dat we ons kwalificeren.”