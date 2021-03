Club lijdt eerste nederlaag in 2021

Club Brugge weet weer wat verliezen is in de competitie. Blauw-zwart verloor zondag verrassend de topper van 31e speeldag in de Jupiler Pro League tegen Antwerp, haar eerste nederlaag in dertien competitieduels.

De partij in het Jan Breydelstadion kon niet beter beginnen voor Antwerp. Lamkel Zé maakte al na negen minuten gebruik van een misverstand in de Brugse defensie en kon alleen op Mignolet afstormen. De Kameroener faalde niet en zette Antwerp op een vroege 0-1. Club kreeg in het vervolg van de eerste helft het initiatief van de Great Old, maar deed daar te weinig mee. Een kopballetje van Dost ging naast, Vormer zag zijn inzet op de lijn gekeerd worden door Le Marchand. En op het einde van de eerste helft ging het helemaal mis. Een matig spelende Mata trapte in de zestien Batubinsika aan. De bal ging op de stip en Gouden Schoen Refaelov stuurde Mignolet de verkeerde hoek uit, 0-2.

Weinig dreiging, veel frustratie bij de thuisploeg

Na de pauze veranderde het spelbeeld niet. Een potig Antwerp hield Club ver van het eigen doel af en dreigde zelf ook af en toe. Hongla zag een verre lob net naast botsen. Er was constante Brugse druk, maar kansen creëren lukte niet voor de thuisploeg. Er kwam naarmate de tweede helft ook frustratie boven water bij de thuisploeg. Lang ging op de tenen van Le Marchand staan en pakte zijn tweede gele kaart. Een slotoffensief kwam er niet meer. Eindstand: 0-2.