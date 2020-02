Club laat zich afstraffen met forfaitcijfers

Manchester United heeft in de return van de zestiende finale in de Europa League op geen enkel moment een probleem gehad om ruim afstand te nemen van Club Brugge dat veel te veel weg gaf. Een domme rode kaart van Deli luidde halfweg de eerste helft al de 5-0 eindstand in.

Snelle belegering van Mignolet

Als Club door de afwezigheid van enkele sterkhouders bij United al even dacht dat het een kans had op Old Trafford, dan werd die hoop in de eerste tien minuten al meteen de kop ingedrukt. De Engelsen viseerden al gauw tweemaal de paal en Mignolet mocht meteen al bewijzen dat hij bij blauw-zwart de enige speler was tussen de lijnen met echte ervaring in de Premier League. 'Big Si' hield Club overeind in een stormachtige beginfase.

Eén kans voor Club

In de hele wedstrijd zou de Belgische competitieleider welgeteld één echte kans krijgen. Een afvallende bal kwam na tien minuten in de voeten van Mats Rits terecht, maar die mikte vrijstaand over. Achteraf gezien een spijtig gemiste kans.

Bij Deli gaat het licht uit

Missers waren er verder wel voldoende bij Club Brugge, dat nooit zijn voet kon zetten naast United. Halfweg de eerste helft ging bij Deli even het licht uit toen hij in de eigen zestien de bal met de linkerarm uit doel ranselde. De VAR moest nog even verifiëren of dit wel een verdiende rode kaart was, maar Deli mocht wel degelijk gaan douchen. Fernandes verschalkte Mignolet van op de stip: 0-1. Het hek was nu van de dam.

United drukt door

Nog voor de rust beslisten de Mancunians de match. Eerst haalde Mata de achterlijn en legde netjes terug op Ighalo die de 0-2 scoorde. Net voor rusten leverde Koussounou al te eenvoudig in, waarom McTominay de bal hard in de hoek knalde: 0-3.

Fred met de forfaitcijfers

Na de rust was de wedstrijd al lang doodgebloed. Fred maakte er nog 4-0 en in blessuretijd zelfs 5-0 van, Club was blij dat de kruisweg afgelopen was. Teveel individuele missers en een verschil in kwaliteit, dat is het resultaat na deze wedstrijd. Club verdwijnt zo met een domper uit Europa.