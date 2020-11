Club knoopt aan met zege op KVO

In een vrij gesloten derby waren KV Oostende en Club Brugge best aan elkaar gewaagd. Voor de pauze kon Schrijvers de bezoekers op voorsprong brengen maar Gueye zorgde voor de 1-1 bij de rust. Na de pauze kwam KV Oostende best uit de kleedkamer. Mignolet moest ingrijpen bij een poging van Gueye, die het zijnet viseerde.

Rood voor Bataille

Het kantelpunt kwam er via een tweede gele kaart voor Jelle Bataille. KV Oostende kwam zo met tien te staan, met nog een kwartier op de klok. De thuisploeg kon het niet meer belopen nu. De ketelaere kreeg al meteen een dot van een kans, maar Hubert redde met een beenveeg. Even later kwam de 1-2 er toch via Diatta. Badji zorgde in de slotminuut nog voor de 1-3. KVO lukte nog bijna de 2-3, maar daar bleef het dus bij. Ook al omdat Badji nog de paal viseerde.

Club Brugge komt zo mee aan de leiding met Charleroi. KV Oostende blijft tiende.

"Zure nederlaag"

Arthur Theate zag dat de rode kaart voor Jelle Bataille het kantelpunt in de wedstrijd was. “Charles De Ketelaere is goed ingevallen, maar de rode kaart voor Jelle was een lachertje. Zijn eerste gele kaart was niet eens een fout. Zo worden we opnieuw niet beloond voor een goede wedstrijd tegen een topclub.”

Anton Tanghe vond het jammer dat de goals van Club uit stilstaande fases kwamen. “Zij hadden misschien wel het overwicht, maar wij hebben toch niet veel weggegeven. Veel kansen kon Club niet versieren. Jammer dat die eerste twee doelpunten dan nog volgen na een standaardsituatie.” Het was de eerste keer dat de jonge Lauwenaar tegen zijn oude club uitkwam. “Ja, dat was speciaal, maar eens de wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Ik wou wel absoluut winnen, maar dat is dus voor een andere keer.”

Trainer Alexander Blessin gaf toe dat zijn ploeg moeite had met de aanpak van Club Brugge. “Vooral in de eerste helft hadden we problemen met hun opbouw over Mats Rits. En zeker na de rode kaart konden we het niet meer belopen. Maar daarvoor waren we wel goed bezig in de tweede helft. Het is wel sneu dat we uit twee goede wedstrijden tegen topploegen geen enkel punt puren. Dat toont dat we in een proces zitten, en nog niet op een niveau dat we in zulke wedstrijden een resultaat kunnen neerzetten. Hopelijk worden we slimmer, dan moet dat wel lukken.”

Clement steekt loftrompet

Clubtrainer Philippe Clement stak de loftrompet over de tegenstander. “We weten dat KVO een heel moeilijk te ontwrichten geheel is. Het is moeilijk om ruimtes te vinden tegen een ploeg die zo’n pressing zet. Maar mijn spelers hebben dat goed gedaan, met bijna 70 procent balbezit. Ik heb niet gewisseld na Dortmund, nee. Omdat we ze pijn wilden doen in hun rug, ben ik bij Dennis, Lang en Diatta gebleven. En ook dat is goed gelukt, want op het einde konden ze ondanks hun ijzersterke fysiek, niet alles meer belopen. Daar komt ook de rode kaart uit voort. Nu, tegen 11 spelers hadden we evengoed kunnen scoren. Staan wij samen met Charleroi aan de leiding ? Ik lig daar nu niet wakker van. Wij bekijken match per match en proberen zoveel mogelijk punten te halen. Als Anderlecht ook coleider wordt, betekent dat gewoon dat er momenteel geen enkele ploeg bovenuit steekt."