Club kansloos tegen Borussia Dortmund: 3-0

Zonder het toerental te ver op te drijven bleef Dortmund domineren en konden ze hun momenten kiezen. Ook op stilstaande fases zijn ze levensgevaarlijk en dat bewees Jadon Sancho op slag van rusten met een prinsheerlijke vrije trap: 2-0. In het begin van de tweede helft was er na de inbreng van Mats Rits voor Eder Balanta toch wat meer Brugse druk naar voren. Met Haaland constant op de loer houdt dat ook risico's in en bijna vanuit het niets maakte de Noor er op het uur 3-0 van, zijn zestiende treffer op het kampioenenbal.

Voor Club Brugge de tweede nederlaag in deze Champions League-campagne, twee keer is Dortmund de boosdoener. Enkele weken geleden kwamen de Duitsers al met 0-3 winnen in het Jan Breydelstadion.

Overwintering in zicht

In de strijd om de derde plaats kan het komende duel van Club, op 2 december in eigen huis tegen Zenit, reeds beslissend worden. Als het dan minstens een punt pakt is het zeker van minstens de derde plaats en overwintering in de Europa League. Bij een Brugse zege kan er eventueel op 8 december in Rome op de slotspeeldag nog voor de tweede plaats gespeeld worden.